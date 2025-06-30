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В Курской области найден дрон с нацисткой свастикой

Украинский дрон с нацисткой свастикой был найден во время разминирования территории Курской области. Находку обнаружили бойцы 91-го инженерно-саперного полка группировки войск «Север».

В Курской области до сих пор находят технику, которая принадлежала ВСУ.

Украинский дрон с нацисткой свастикой был найден во время разминирования территории Курской области. Находку обнаружили бойцы 91-го инженерно-саперного полка группировки войск «Север».

«Обнаружен был [беспилотник марки] DJI. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — рассказали военные в видео от Минобороны России.

Во время разминирования освобожденного региона бойцы находят и другую технику ВСУ. Например, беспилотники различных типов, планшетные компьютеры и телефоны.

Российские военные полностью освободили Курскую область от ВСУ весной 2025 года. Однако в регионе до сих пор находят украинских диверсантов, которые прикидываются гражданскими.