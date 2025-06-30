33-летний житель одного из садоводств в Братске погиб на пожаре из-за курения

Из задымленного дома мужчина и женщина, которые в момент пожара спали на втором этаже, самостоятельно спаслись через окно. А сам 33-летний хозяин дома находился на первом этаже, выбрать оттуда он не смог. Мужчину обнаружили в момент проливки и разбора строительных материалов. Огонь потушили за десять минут. Специалисты МЧС предварительно установили, что дом загорелся из-за неосторожности при курении сигарет.