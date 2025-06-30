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33-летний житель одного из садоводств в Братске погиб на пожаре из-за курения

Когда приехали спасатели, кровля дома уже обрушилась.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в садоводстве «Одуванчик-1» хозяин дома погиб на пожаре. Днем, 29 июня о наличии дыма в службу спасения сообщили соседи. Они уточнили, что горит дом дощато-засыпного типа. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— На место происшествия выехали девять специалистов с привлечением четырех единиц техники. К моменту их приезда дом был полностью в огне, обрушилась кровля постройки, — уточнили в ведомстве.

Из задымленного дома мужчина и женщина, которые в момент пожара спали на втором этаже, самостоятельно спаслись через окно. А сам 33-летний хозяин дома находился на первом этаже, выбрать оттуда он не смог. Мужчину обнаружили в момент проливки и разбора строительных материалов. Огонь потушили за десять минут. Специалисты МЧС предварительно установили, что дом загорелся из-за неосторожности при курении сигарет.