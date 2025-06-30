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Десятилетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке

Водитель Nissan не уступил дорогу на перекрестке.

Источник: ГУ МВД

На улице Александровича во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.

По данным Госавтоинспекции, 23 июня около 15:00 водитель Nissan Juke не предоставил преимущество движения на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с Honda Vezel, следовавшей из Владивостока в сторону Артема. В результате аварии травмы получила 10-летняя девочка, находившаяся в Nissan.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС и медики. В отношении водителя Nissan возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью, и непредоставление преимущества на перекрестке. Обстоятельства случившегося уточняются.

ГИБДД Владивостока напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть внимательными на перекрестках.