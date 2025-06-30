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Четыре поселка под Новосибирском обесточены из-за ДТП с ЛЭП

НОВОСИБИРСК, 30 июня, ФедералПресс. В Новосибирском районе четыре населенных пункта остались без электроснабжения из-за автомобильной аварии. Легковой автомобиль съехал с трассы и врезался в опору линии электропередач.

Источник: AP 2024

«Прибывший на место экипаж ГАИ оформил ДТП, в рабочее время компания подаст заявление в полицию для установления виновного и привлечения его к ответственности», — проинформировали в компании «Россети Новосибирск».

В результате удара бетонная опора накренилась, а провода воздушной линии были повреждены. Без света остались жители поселков Кубовая, Зеленый мыс, Бибиха и Седова Заимка.

Водитель, предположительно виновный в аварии, скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

Напомним, в одном из районов Новосибирской области ввели режим ЧС из-за урагана.