Четыре поселка под Новосибирском обесточены из-за ДТП с ЛЭП

«Прибывший на место экипаж ГАИ оформил ДТП, в рабочее время компания подаст заявление в полицию для установления виновного и привлечения его к ответственности», — проинформировали в компании «Россети Новосибирск».
В результате удара бетонная опора накренилась, а провода воздушной линии были повреждены. Без света остались жители поселков Кубовая, Зеленый мыс, Бибиха и Седова Заимка.
Водитель, предположительно виновный в аварии, скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.
Напомним, в одном из районов Новосибирской области ввели режим ЧС из-за урагана.