Сотрудники СК задержали подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы

По данным следствия, подозреваемый, вступив в конфликт с ранее знакомым мужчиной, нанес ему не менее четырех ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. После совершения преступления фигурант скрылся, но благодаря оперативной работе следователей и правоохранительных органов был задержан в кратчайшие сроки и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, говорится в Telegram-канале.