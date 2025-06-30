Сотрудники СК задержали подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы

Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, который зарезал своего знакомого на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в столичном СК.
Черемушкинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье об убийстве в связи с инцидентом, произошедшим вечером 29 июня на улице Профсоюзной.
По данным следствия, подозреваемый, вступив в конфликт с ранее знакомым мужчиной, нанес ему не менее четырех ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. После совершения преступления фигурант скрылся, но благодаря оперативной работе следователей и правоохранительных органов был задержан в кратчайшие сроки и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, говорится в Telegram-канале.
Ранее Следственный комитет России по Москве возбудил дело в отношении мужчины, который выстрелил из пневматического пистолета в руку 11-летней девочке, целясь в ее собаку. Девочка гуляла с мамой и собакой на улице Ереванской. Животное подбежало к прохожему, а он в ответ начал стрелять.