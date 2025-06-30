В Самарской области с вершины горы эвакуировали 15-летнего парня, повредившего ногу

На техногенный отряд возлагалась самая сложная часть спасательных работ. На специальных носилках пострадавшего спустили со склона горы. На машине скорой медицинской помощи его транспортировали до пристани Рождествено и перегрузили на спасательный катер. В 17.15 на спасательной станции «Центральная» пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Всего было задействовано 6 спасателей, аварийно-спасательный автомобиль и спасательный катер.