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В США нашли тело мужчины и оружие рядом в месте, где стреляли в пожарных

Силовики США обнаружили тело мужчины и оружие рядом с ним в районе Айдахо.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов Соединённых Штатов Америки обнаружили тело мужчины и оружие неподалёку от места происшествия в Айдахо, где ранее произошла стрельба по пожарным.

Жители были предупреждены о необходимости укрыться, но теперь это требование отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Кутенай.

Ранее телеканал ABC сообщал о гибели двух пожарных в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара.

«На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие. Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение тела побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей», — отмечает телеканал.