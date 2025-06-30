В США нашли тело мужчины и оружие рядом в месте, где стреляли в пожарных

Сотрудники правоохранительных органов Соединённых Штатов Америки обнаружили тело мужчины и оружие неподалёку от места происшествия в Айдахо, где ранее произошла стрельба по пожарным.
Жители были предупреждены о необходимости укрыться, но теперь это требование отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Кутенай.
Ранее телеканал ABC сообщал о гибели двух пожарных в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара.
«На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие. Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение тела побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей», — отмечает телеканал.