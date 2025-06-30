В США нашли тело мужчины и оружие рядом в месте, где стреляли в пожарных

«На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие. Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение тела побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей», — отмечает телеканал.