Пострадал один водитель: две иномарки столкнулись в Челябинске рано утром

Две машины попали в аварию на Комсомольском проспекте в Челябинске рано утром 30 июня. В 05:47 столкнулись Volkswagen, за рулем которой был 50-летний мужчина, и Opel Astra под управлением 23-летней девушки. После этого Opel Astra вылетел с дороги и врезался в рекламный баннер.