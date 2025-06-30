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Пострадал один водитель: две иномарки столкнулись в Челябинске рано утром

Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Две машины попали в аварию на Комсомольском проспекте в Челябинске рано утром 30 июня. В 05:47 столкнулись Volkswagen, за рулем которой был 50-летний мужчина, и Opel Astra под управлением 23-летней девушки. После этого Opel Astra вылетел с дороги и врезался в рекламный баннер.

В результате ДТП пострадал мужчина, который был за рулем Volkswagen. Почему произошла авария, выясняют сотрудники Госавтоинспекции Челябинска.

Также в ГАИ попросили водителей не отвлекаться на телефоны, пристегиваться ремнями безопасности и быть аккуратнее во время дождя или на мокрой дороге.