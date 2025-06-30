Бастрыкин поручил доложить о проверке гибели жителя Омской области

В связи с этим в Следственном управлении СК России по Омской области была организована процессуальная проверка. Александру Бастрыкину доложили о начальном этапе расследования, после чего он лично поручил руководителю областного СК Виталию Батищеву представить предварительные и окончательные результаты проверки, взяв этот вопрос на контроль в центральном аппарате ведомства.