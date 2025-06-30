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Бастрыкин поручил доложить о проверке гибели жителя Омской области

Мужчина не дождался скорой и поехал на перекладных за помощью.

Источник: Комсомольская правда

Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в ситуации с дорожной инфраструктурой в Усть-Ишимском районе Омской области, где из-за ненадлежащего состояния дороги могло быть нарушено право граждан на своевременную медицинскую помощь.

Поводом для вмешательства руководителя Следкома РФ стало сообщение в интернете о том, что единственная дорога, связывающая село Большая Тебендя с районным центром, находится в аварийном состоянии. Дорога, выполненная в виде грунтового полотна, покрыта множеством ям, а в период дождей — размывается. Это делает ее практически непроходимой.

Как отмечают местные жители, 27 июня текущего года к одному из домов в селе по вызову не смогла подъехать бригада скорой медицинской помощи. Попытка эвакуации с использованием катера и спецтранспорта результата не дала. Мужчина скончался до прибытия в медпункт.

В связи с этим в Следственном управлении СК России по Омской области была организована процессуальная проверка. Александру Бастрыкину доложили о начальном этапе расследования, после чего он лично поручил руководителю областного СК Виталию Батищеву представить предварительные и окончательные результаты проверки, взяв этот вопрос на контроль в центральном аппарате ведомства.