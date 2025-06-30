Поскользнулся на трубе и упал в воду: озвучены детали гибели девятилетнего рыбака в Таре

Насколько была обеспечена безопасность детей на реке Аркарка — проверяет омская прокуратура после смертельной рыбалки. Напомним, 29 июня в Таре утонул девятилетний мальчик.
«По предварительным данным, ребенок, не умеющий плавать, поскользнулся на трубе во время рыбалки с другом и упал в водоем глубиной более 5 метров. Мальчик проживал в благополучной многодетной семье», — говорится в сообщении.
Фото: прокуратура Омской области.
Проверку соблюдения законодательства инициировала Тарская межрайонная прокуратура. По итогам разбирательств будет дана оценка деятельности местных властей, при необходимости примут меры прокурорского реагирования.
Фото: прокуратура Омской области.
Ход уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту происшествия, находится на контроле прокуратуры.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 28-летний водитель влетел на легковушке в столб и погиб на месте.