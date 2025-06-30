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Поскользнулся на трубе и упал в воду: озвучены детали гибели девятилетнего рыбака в Таре

В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Насколько была обеспечена безопасность детей на реке Аркарка — проверяет омская прокуратура после смертельной рыбалки. Напомним, 29 июня в Таре утонул девятилетний мальчик.

«По предварительным данным, ребенок, не умеющий плавать, поскользнулся на трубе во время рыбалки с другом и упал в водоем глубиной более 5 метров. Мальчик проживал в благополучной многодетной семье», — говорится в сообщении.

Фото: прокуратура Омской области.

Проверку соблюдения законодательства инициировала Тарская межрайонная прокуратура. По итогам разбирательств будет дана оценка деятельности местных властей, при необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Омской области.

Ход уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту происшествия, находится на контроле прокуратуры.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 28-летний водитель влетел на легковушке в столб и погиб на месте.