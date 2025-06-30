Автомобиль Hyundai Santa Fe сбил 11-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте. 53-летний водитель Hyundai Santa Fe, по его словам, видел несовершеннолетнего, но не ожидал, что он начнет идти. Избежать наезда не удалось.
Ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил». По словам несовершеннолетнего, он не заметил автомобиль, а до пешеходного перехода было далеко идти.
Стаж вождения водителя составляет 33 года. В 2025 году он 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП был трезв.
«Госавтоинспекция обращается к родителям с настоятельным напоминанием о необходимости постоянного контроля за досугом детей и их передвижением, — советуют в ведомстве. — Крайне важно ежедневно разъяснять юным пешеходам правила безопасного перехода проезжей части».
«МК-Урал» ранее писал, что 26 мая, около 8 часов вечера, около дома по ул. Максарева, 5 в Нижнем Тагиле автомобиль сбил велосипедиста.
По предварительной информации, 41-летний водитель ВАЗ, двигавшийся со стороны улицы Зари, около дома № 5 на улице Максарева, допустил наезд на 16-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.