Пристройку к школе и землю незаконно продали в Караганде: отменено постановление акимата

«По иску прокуратуры района им. Казыбек би Караганды специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал недействительными сделки купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка. Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе № 16 площадью 1165,79 кв. м и передаче земельного участка площадью более 1 га».