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Пристройку к школе и землю незаконно продали в Караганде: отменено постановление акимата

В Караганде по иску прокуратуры государственное имущество возвращено в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Источник: Генпрокуратура РК

Подробностями 30 июня 2025 года поделились в прокуратуре Карагандинской области:

«По иску прокуратуры района им. Казыбек би Караганды специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал недействительными сделки купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка. Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе № 16 площадью 1165,79 кв. м и передаче земельного участка площадью более 1 га».

Установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением требований действующего законодательства.

«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность».Прокуратура Карагандинской области.

Отмечается, что решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года.

23 января 2025 года стало известно, что в Караганде в государственную собственность был возвращен кинотеатр им. Ленина, переданный с нарушением законодательства.