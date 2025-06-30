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В Уфе ребенок, находясь в школьном лагере, попал под колеса питбайка

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка во время пребывания в школьном лагере в Уфе.

Источник: Башинформ

Прокуратура Калининского района выяснила, что для организации летнего отдыха и оздоровления детей при одной из школ открыт центр дневного пребывания детей. В мае этого года отряды в сопровождении педагогов прибыли к зданию Дворца культуры «Моторостроитель» на развлекательное представление. Из-за отсутствия контроля со стороны воспитателей 9-летний мальчик во время игры выбежал на проезжую часть, где его сбил водитель питбайка.

Школьник получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибов головного мозга, грудной клетки, множественные оскольчатые переломы костей таза, раны и ссадины.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для уголовно-правовой оценки. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В адрес руководителя образовательной организации внесли представление.