В Уфе ребенок, находясь в школьном лагере, попал под колеса питбайка

Прокуратура Калининского района выяснила, что для организации летнего отдыха и оздоровления детей при одной из школ открыт центр дневного пребывания детей. В мае этого года отряды в сопровождении педагогов прибыли к зданию Дворца культуры «Моторостроитель» на развлекательное представление. Из-за отсутствия контроля со стороны воспитателей 9-летний мальчик во время игры выбежал на проезжую часть, где его сбил водитель питбайка.