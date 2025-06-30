Перевозчик заплатит 450 тысяч рублей за падение омички в троллейбусе

Суд Ленинского округа рассмотрел исковое от омички, которая пострадала при резком торможении троллейбуса. Предприятие «Электрический транспорт» обязана заплатить 450 тысяч рублей пассажирке, которая получила травмы.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, 12 сентября 2024 года во время движения троллейбуса 47-летняя омичка упала в салоне из-за резкого торможения водителя. В результате женщина получила закрытую травму груди, включая переломы ребер, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
В судебном заседании в качестве представителя общественных интересов принял участие прокурор Ленинского округа. Он поддержал ходатайство истца и потребовал суд назначить с перевозчика взыскание денежной компенсации.
Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и вынес решение: обязать муниципальное предприятие выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также штраф в размере 150 тысяч рублей за отказ удовлетворить ее требования добровольно.
Ранее мы писали, что омичке придется мести улицы из-за неправильной тонировки.