Перевозчик заплатит 450 тысяч рублей за падение омички в троллейбусе

Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и вынес решение: обязать муниципальное предприятие выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также штраф в размере 150 тысяч рублей за отказ удовлетворить ее требования добровольно.