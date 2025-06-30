В Красноярске мать потеряла 7-летнего сына из-за роковой небрежностим

По предварительным данным, ребенок пошел попить на кухню. В помещении было открыто окно на проветривание. Он сел на подоконник, а затем выпал. От полученных травм юный красноярец умер до приезда медиков. Семья не состояла на профилактических учетах, пояснили следователи.