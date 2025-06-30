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В Красноярске мать потеряла 7-летнего сына из-за роковой небрежностим

В Красноярске семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб.

В Красноярске семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

«В вечернее время 29 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика в результате падения из окна дома по улице Королева города Красноярска», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Сообщается, что в квартире вместе с ребенком были его мать и бабушка.

По предварительным данным, ребенок пошел попить на кухню. В помещении было открыто окно на проветривание. Он сел на подоконник, а затем выпал. От полученных травм юный красноярец умер до приезда медиков. Семья не состояла на профилактических учетах, пояснили следователи.