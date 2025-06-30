Протестующие в Сербии перекрыли улицы почти во всех городах страны

Массовые выступления начались еще в субботу, когда по оценкам участников, на площади Славия и соседних улицах Белграда собрались около 36 тысяч человек — студентов и сторонников оппозиции. Они выдвинули ультиматум властям с требованием объявить дату досрочных выборов, а также убрать палаточный лагерь сторонников действующего президента Александра Вучича перед зданием парламента. По официальным данным, в результате протестных акций пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.