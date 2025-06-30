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В Башкирии женщина-водитель погибла в ДТП, трое ее детей выжили

Авария произошла накануне вечером на 57 км автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда в Балтачевском районе.

Источник: ГАИ РБ

По информации ГАИ РБ, 38-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Трое ее детей и племянница, девочки в возрасте от 11 до полутора лет, с ушибами доставлены в больницу.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, четверо детей были срочно доставлены в ближайшее медучреждение — Балтачевскую ЦРБ, где им провели необходимое обследование, а затем перевели в Бирскую больницу. Трое детей в состоянии средней тяжести будут продолжать лечение в этой больнице, одному ребенку требуется медпомощь специалистов РДКБ. Сегодня его доставят в Уфу.

По факту аварии проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.