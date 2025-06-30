В Миассе водитель Hyundai сбила 11-летнюю девочку во дворе жилого дома

Наезд на ребенка случился 29 июня в районе дома № 19 по улице Готвальда. 37-летняя женщина-водитель за рулем ехала по территории двора. Девочка на велосипеде bmix Black Aqua выехала перпендикулярно слева направо по ходу движения машины. В результате ДТП ребенка госпитализировали.