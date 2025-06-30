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В Миассе водитель Hyundai сбила 11-летнюю девочку во дворе жилого дома

В результате ДТП ребенка госпитализировали.

В Миассе женщина за рулем Hyundai Sonata во дворе жилого дома сбила 11-летнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Миасса.

Наезд на ребенка случился 29 июня в районе дома № 19 по улице Готвальда. 37-летняя женщина-водитель за рулем ехала по территории двора. Девочка на велосипеде bmix Black Aqua выехала перпендикулярно слева направо по ходу движения машины. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование по факту ДТП.