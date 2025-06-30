Алаудинов: в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы

«На сегодняшний день у меня в “Ахмате” примерно 50% — это русские, примерно 25% — это чеченцы, 25% оставшиеся — это представители всех других национальностей, и России, и бывшего Советского Союза, и не только. У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы, все, кто добровольно пришел для того, чтобы защищать наше Отечество», — рассказал генерал-лейтенант РИА «Новости». Он подчеркнул, что, когда в 2022 году добровольно отправился на Донбасс, в рядах спецназа «Ахмат» служили исключительно чеченцы. За три года подразделение превратилось в интернациональную структуру.