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Срочник и его родители погибли в ДТП на востоке Казахстана

В области Абай в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий срочной службы и его родители, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Трагедия произошла 28 июня. По официальной информации, военнослужащий возвращался из увольнения в одну из воинских частей Аягозского гарнизона в сопровождении родителей, когда произошло смертельное ДТП. Все трое скончались на месте происшествия.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбь в этот тяжелый час», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводятся следственные действия с привлечением компетентных органов. В ведомстве заявили, что окажут всестороннюю помощь семье погибших, в том числе обеспечат транспортировку тел к месту проживания с использованием военного борта.