Срочник и его родители погибли в ДТП на востоке Казахстана

Трагедия произошла 28 июня. По официальной информации, военнослужащий возвращался из увольнения в одну из воинских частей Аягозского гарнизона в сопровождении родителей, когда произошло смертельное ДТП. Все трое скончались на месте происшествия.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбь в этот тяжелый час», — говорится в сообщении.
По факту аварии проводятся следственные действия с привлечением компетентных органов. В ведомстве заявили, что окажут всестороннюю помощь семье погибших, в том числе обеспечат транспортировку тел к месту проживания с использованием военного борта.