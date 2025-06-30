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50-летний мужчина на иномарке насмерть сбил 30-летнего самокатчика в Тольятти

Это случилось в воскресенье вечером в Автозаводском районе города.

Это случилось в воскресенье вечером в Автозаводском районе города. Подробностями поделились представители регионального ГУ МВД.

50-летний автолюбитель на Volkswagen Caravelle ехал по улице Фрунзе с проспекта Степана Разина в сторону Жукова. Вблизи здания № 1 сбил 30-летнего мужчину, который следовал по нерегулируемой «пешеходке» на самокате.

Последний умер до приезда медиков. Правоохранители организовали проверку. До этого в Самаре пенсионер на «Ниве» сбил пешехода.

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