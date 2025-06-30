Суд на Украине приговорил блогера Акима Апачева к 12 годам заочно

Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима.