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Суд на Украине приговорил блогера Акима Апачева к 12 годам заочно

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество.

Блогер с 2014 года поддерживает российские войска и Донбасс.

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество.

«Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева», — говорится в решении на сайте Винницкого горсуда. Ранее его объявляли в розыск.

Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима.