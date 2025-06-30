После травмирования двух женщин на водном аттракционе проводят проверку

Инцидент произошел в станице Голубицкой 27 июня. По данным из соцсетей, в момент старта отлетело крепление на аттракционе «Парашют». Одна из катавшихся женщин потеряла сознание, получив удар по голове. При этом водитель катера не остановился и продолжил их катать.