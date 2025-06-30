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После травмирования двух женщин на водном аттракционе проводят проверку

После травмирования двух женщин на водном аттракционе проводят проверку, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел в станице Голубицкой 27 июня. По данным из соцсетей, в момент старта отлетело крепление на аттракционе «Парашют». Одна из катавшихся женщин потеряла сознание, получив удар по голове. При этом водитель катера не остановился и продолжил их катать.

Пострадавших женщин госпитализировали.

В настоящее время следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, устанавливают причины и условия произошедшего.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи на три года осудили водителя катера, наехавшего на купавшуюся девочку. ЧП произошло в августе 2024 года в Лоо. Винтом лодки школьнице вспороло живот. Пострадавшая впала в кому. Чтобы спасти подростка, врачи провели многочасовую операцию.