После травмирования двух женщин на водном аттракционе проводят проверку

Инцидент произошел в станице Голубицкой 27 июня. По данным из соцсетей, в момент старта отлетело крепление на аттракционе «Парашют». Одна из катавшихся женщин потеряла сознание, получив удар по голове. При этом водитель катера не остановился и продолжил их катать.
Пострадавших женщин госпитализировали.
В настоящее время следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, устанавливают причины и условия произошедшего.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи на три года осудили водителя катера, наехавшего на купавшуюся девочку. ЧП произошло в августе 2024 года в Лоо. Винтом лодки школьнице вспороло живот. Пострадавшая впала в кому. Чтобы спасти подростка, врачи провели многочасовую операцию.