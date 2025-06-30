В Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели подростка в заброшке

По факту пожара в поселке Перово Выборгского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Инцидент привел к гибели 12-летнего подростка.
Согласно предварительным данным, несовершеннолетний находился со сверстником в заброшенном строении. Они принесли с собой бензин с целью разведения огня в печи, расположенной на чердаке. Топливо пролилось и воспламенилось непосредственно в руках мальчика.
Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Однако спасти мальчика не представилось возможным.
Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела назначено проведение необходимых экспертных исследований. В ходе следствия будет проведена оценка действий представителей органов профилактики, а также должностных лиц районной администрации.
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