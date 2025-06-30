Гидроцикл с людьми перевернулся в СКО

На озере Большой Тарангул в Есильском районе Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС предотвратили возможную трагедию, передает BAQ.KZ. Во время патрулирования спасатели заметили в воде двух человек и перевёрнутый гидроцикл — инцидент произошёл недалеко от берега, но в зоне, где течение и ветер могли сыграть злую шутку.