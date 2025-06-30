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Гидроцикл с людьми перевернулся в СКО

Спасли двоих.

На озере Большой Тарангул в Есильском районе Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС предотвратили возможную трагедию, передает BAQ.KZ. Во время патрулирования спасатели заметили в воде двух человек и перевёрнутый гидроцикл — инцидент произошёл недалеко от берега, но в зоне, где течение и ветер могли сыграть злую шутку.

К счастью, оба отдыхающих были в спасательных жилетах, что позволило им оставаться на поверхности воды до прибытия помощи. Спасатели оперативно доставили пострадавших на берег, а также помогли восстановить плавсредство, после чего медицинское вмешательство не потребовалось.

В МЧС напомнили, что спасательный жилет — это не просто элемент экипировки, а средство, которое действительно спасает жизни.