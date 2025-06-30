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Под Омском водитель врезался в столб и погиб на месте

Трагедия произошла в Омском районе в поселке Ростовка.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 июня в поселке Ростовка Омского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В 22:50 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на улице Парковой. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате удара водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проводимой проверки.

Ранее мы писали, что девятилетний мальчик утонул на рыбалке в Омской области. Мальчик не умел плавать.