Под Омском водитель врезался в столб и погиб на месте

Вечером 29 июня в поселке Ростовка Омского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
В 22:50 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на улице Парковой. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области.
В результате удара водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проводимой проверки.
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