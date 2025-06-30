Под Омском водитель врезался в столб и погиб на месте

В 22:50 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на улице Парковой. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и врезался в бетонный столб.