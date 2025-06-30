В Уфе мужчина ответил в суде за оскорбление сотрудника УФСИН Башкирии

41-летнего жителя Саратовской области осудили в Уфе по статье «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Как сообщили «Башинформу» в прокуратуре Октябрьского района, в феврале прошлого года мужчина, находясь около главных ворот исправительной колонии № 9 на улице Новоженова, в присутствии посторонних лиц стал неоднократно высказывать в адрес сотрудника УФСИН РФ по РБ публичные оскорбления. Так он унизил его честь и человеческое достоинство.