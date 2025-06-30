NYP: три жилых дома разрушены при взрыве в США, идет спасательная операция

Три жилых дома рухнули после взрыва в американской Филадельфии, спасатели обнаружили одно тело под завалами, еще три человека получили ранения, спасательная операция продолжается передает New York Post со ссылкой на исполняющего обязанности начальника пожарной службы Дэниела Маккарти.
«Поступило сообщение о том, что люди оказались в ловушке. Нам удалось найти двух жителей и доставить их в районные больницы, обе — пожилые женщины, одна — в критическом состоянии, одна — в стабильном состоянии», — рассказал он.
По словам Маккарти, сначала взрыв раздался в одном доме, затем рухнули — еще два, также еще в двух домах есть повреждения.
Причина взрыва пока не известна, подчеркнул он.
Чиновник добавил, что сейчас основная цель — обеспечение безопасности в остальных домах квартала.
Ранее в Свердловской области при взрыве в жилом доме погибли два человека.