Под Ростовом потушили пожар в бесхозном строении

По предварительной информации ведомства, здание начало полыхать около 13 часов дня. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Огонь тем временем стремительно распространялся по территории здания. Им было охвачено порядка 90 квадратных метров. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за полчаса.