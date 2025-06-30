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Под Ростовом потушили пожар в бесхозном строении

В Ростовской области спасатели потушили пожар в бесхозной постройке.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом потушили пожар в бесхозном строении. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло днем 27 июня в поселке Разъезд.

По предварительной информации ведомства, здание начало полыхать около 13 часов дня. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Огонь тем временем стремительно распространялся по территории здания. Им было охвачено порядка 90 квадратных метров. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за полчаса.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.

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