Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен

Семья не могла напрямую общаться с братом во время его мобилизации. План сдачи в плен был согласован заранее, что позволило действовать быстро и слаженно. Россиянка рекомендовала тем, кто ищет пропавших родственников на Украине, обращаться к боту. По ее словам, этот инструмент может помочь получить информацию о статусе без вести пропавших, а также организовать эвакуацию через сдачу в плен.