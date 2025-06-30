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Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен

Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен военным группировки «Север». Сестра, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что связалась с ботом «Сохрани себе жизнь», который помогает организовать безопасную сдачу в плен.

Семья не могла напрямую общаться с братом во время его мобилизации.

Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен военным группировки «Север». Сестра, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что связалась с ботом «Сохрани себе жизнь», который помогает организовать безопасную сдачу в плен.

«Я вышла заранее на telegram-канал “Северный ветер” и их бот “Сохрани себе жизнь”, узнала о возможности сдачи в плен моего родственника. У меня взяли первичные данные и началась кропотливая работа по эвакуации», — рассказала женщина ТАСС. Подробности операции остаются в тайне по соображениям безопасности.

Семья не могла напрямую общаться с братом во время его мобилизации. План сдачи в плен был согласован заранее, что позволило действовать быстро и слаженно. Россиянка рекомендовала тем, кто ищет пропавших родственников на Украине, обращаться к боту. По ее словам, этот инструмент может помочь получить информацию о статусе без вести пропавших, а также организовать эвакуацию через сдачу в плен.

В настоящее время мужчина проходит проверку и фильтрацию российских специальных служб. Уже находясь в России, он обратился к президенту РФ с просьбой о предоставлении гражданства.