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Дети потеряли сознание от жары на соревнованиях во Владивостоке

Прокуратура проверяет условия, в которых проходили состязания.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура проверяет условия проведения детских соревнований по боевым искусствам, во время которых участники падали в обморок. Ранее в новых медиа появились жалобы на то, что 28 июня на соревнованиях по самбо и сумо в Доме физкультуры участники теряли сознание из-за жары и духоты, сообщает ИА PrimaMedia.

Детские соревнования по боевым искусствам проходили в день аномальной жары в помещении без кондиционирования. В момент состязаний температура воздуха в помещении доходила до +30°C. У детей случались приступы рвоты, а некоторые из молодых участников даже теряли сознание во время поединков.

На жалобы родителей в социальных сетях отреагировала прокуратура. Она проверит безопасность условий, в которых должны были заниматься дети. А также даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что во Владивостоке был побит температурный рекорд: +31,4°C. Прошлый максимум был установлен ещё в 1970 году. Из-за аномальной жары в регионе действует штормовое предупреждение.