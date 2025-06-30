Дети потеряли сознание от жары на соревнованиях во Владивостоке

Прокуратура проверяет условия проведения детских соревнований по боевым искусствам, во время которых участники падали в обморок. Ранее в новых медиа появились жалобы на то, что 28 июня на соревнованиях по самбо и сумо в Доме физкультуры участники теряли сознание из-за жары и духоты, сообщает ИА PrimaMedia.