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В Челябинской области водитель-бесправник погиб после столкновения с фурой

Авария произошла накануне вечером, 29 июня, на территории Красноармейского района.

Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Ниссан» и грузового «ДАФ» случилось на 32-м километре дороги «Челябинск-Новосибирск». Водитель иномарки, по предварительной версии, хотел избежать столкновения с другой машиной и выехал на правую обочину. Однако от такого маневра он не смог справиться с управлением, и «Ниссан» занесло на встречную полосу.

Легковушка столкнулась с грузовым транспортном «ДАФ» с полуприцепом. Водитель иномарки скончался на месте ДТП от полученных травм. При этом сотрудникам полиции стало известно, что у погибшего мужчины не было прав: срок их действия истек еще в 2020 году. Также мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.