В Челябинской области водитель-бесправник погиб после столкновения с фурой

Легковушка столкнулась с грузовым транспортном «ДАФ» с полуприцепом. Водитель иномарки скончался на месте ДТП от полученных травм. При этом сотрудникам полиции стало известно, что у погибшего мужчины не было прав: срок их действия истек еще в 2020 году. Также мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.