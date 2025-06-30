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Приставы Самарской области взыскали 70 тысяч с мужчины за избиение знакомого

Приятели поругались и решили вопросы кулаками. Зачинщика обязали компенсировать моральный ущерб, но он не спешил переводить деньги.

Приятели поругались и решили вопросы кулаками. Зачинщика обязали компенсировать моральный ущерб, но он не спешил переводить деньги.

Потерпевший после потасовки обратился в суд. Тот постановил выплатить пострадавшему 70 тыс. рублей. Позже материалы передали сызранским приставам.

Злоумышленник не планировал добровольно отправлять средства. За это с него взыскали исполнительский сбор. Также арестовали счета в банках. В итоге задолженность погасили.

А в Самаре приставы разбирались в другом уличном конфликте.

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