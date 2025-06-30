Пьяный мужчина напал на фельдшера в Калининском районе

В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена 29 июня обратился врач, у него зафиксировали внутрисуставной перелом мизинца правой руки со смещением отломков и вывих ногтевой фаланги. Бригада получила вызов к дому по Замшиной улице, на земле лежал человек. Им оказался нетрезвый 33-летний мужчина. При посадке в машину он дернул фельдшера за палец.