Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный мужчина напал на фельдшера в Калининском районе

Злоумышленника госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена 29 июня обратился врач, у него зафиксировали внутрисуставной перелом мизинца правой руки со смещением отломков и вывих ногтевой фаланги. Бригада получила вызов к дому по Замшиной улице, на земле лежал человек. Им оказался нетрезвый 33-летний мужчина. При посадке в машину он дернул фельдшера за палец.

Злоумышленника госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.