В Жигаловском районе родственнику погибшего водителя выплатят 1,5 млн рублей

В Жигаловском районе отцу погибшего водителя компенсируют 1,5 миллиона рублей. В мае 2024 года мужчина получил смертельные травмы, выходя из кабины автокрана, у которого отказали тормоза. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.