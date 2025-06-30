В Жигаловском районе родственнику погибшего водителя выплатят 1,5 млн рублей

В Жигаловском районе отцу погибшего водителя компенсируют 1,5 миллиона рублей. В мае 2024 года мужчина получил смертельные травмы, выходя из кабины автокрана, у которого отказали тормоза. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— Расследование показало, что причиной трагедии стали неисправность крана и недостаточный контроль со стороны руководства за техникой безопасности, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган обратился в суд, чтобы с работодателя и компании взыскали моральную компенсацию. В результате, отцу работника должны выплатить денежные средства.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 33-летний житель одного из садоводств в Братске погиб на пожаре из-за курения.