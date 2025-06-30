За ложное сообщение о теракте задержан житель Морозовского района

По информации донской полиции, 28 июня 55-летний житель хутора Гурина позвонил в службу «112» и сообщил, что готовит диверсию в отношении объекта транспортной инфраструктуры. Оказалось, он не собирался ничего взрывать. Мужчина сильно напился, из-за чего и стал звонить в экстренную службу. Возбуждено уголовное дело. Дончанина могут отправить за решётку на срок от трёх до пяти лет или же назначить штраф — от 500 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.