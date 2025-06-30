Истощенный младенец обнаружен рядом с телом матери в одном из домов Аризоны

Полиция города Финикс штата Аризона в США обнаружила в одном из домов истощённого младенца в кровати рядом с телом матери, он был на грани смерти, пишет New York Post.
Уточняется, что силовиков вызвали соседи после того, как не видели женщину с ребенком несколько дней. Правоохранители сначала пытались достучаться до женщины, но затем приняли решение выломать дверь.
«Внутри дома они обнаружили, что мать скончалась, а ее ребенок все еще жив, сильно обезвожен, но цепляется за жизнь», — говорится в материале.
Малыша доставили в больницу в критическом состоянии, но сейчас оно улучшилось, прогнозы по его выживанию положительные, рассказали в местной полиции.
Причина смерти матери еще выясняется, опеку над ребенком взял Департамент безопасности детей, уточнили в публикации.
Ранее в США из-за взрыва рухнули три жилых дома.