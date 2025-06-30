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Истощенный младенец обнаружен рядом с телом матери в одном из домов Аризоны

Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии.

Полиция города Финикс штата Аризона в США обнаружила в одном из домов истощённого младенца в кровати рядом с телом матери, он был на грани смерти, пишет New York Post.

Уточняется, что силовиков вызвали соседи после того, как не видели женщину с ребенком несколько дней. Правоохранители сначала пытались достучаться до женщины, но затем приняли решение выломать дверь.

«Внутри дома они обнаружили, что мать скончалась, а ее ребенок все еще жив, сильно обезвожен, но цепляется за жизнь», — говорится в материале.

Малыша доставили в больницу в критическом состоянии, но сейчас оно улучшилось, прогнозы по его выживанию положительные, рассказали в местной полиции.

Причина смерти матери еще выясняется, опеку над ребенком взял Департамент безопасности детей, уточнили в публикации.

Ранее в США из-за взрыва рухнули три жилых дома.