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Частный сектор затопило из-за схода сели на стройке в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска оказался затоплен частный сектор.

Источник: Комсомольская правда

Постоянные дожди обернулись неприятными последствиями для жителей частного сектора в Ленинском районе Челябинска. Из-за постоянных осадков там произошел сход сели, затопило поселок ЧКПЗ.

— На улице Бессарабской произошел сход сели. Со стройплощадки смыло много грязи, забило перепускную трубу, произошло подтопление, — отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

Вице-мэр сообщил, что на месте работали сотрудники МБУ «ЭВИС», они откачали ил. Скоро будет спланирована схема объезда.

— Надо провести работу со стройплощадкой. Пусть строят подпорную стенку, что-то еще делают, чтобы из-за них снова весь поселок не затопило, — дал поручение глава Челябинска Алексей Лошкин.