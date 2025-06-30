Частный сектор затопило из-за схода сели на стройке в Челябинске

Постоянные дожди обернулись неприятными последствиями для жителей частного сектора в Ленинском районе Челябинска. Из-за постоянных осадков там произошел сход сели, затопило поселок ЧКПЗ.
— На улице Бессарабской произошел сход сели. Со стройплощадки смыло много грязи, забило перепускную трубу, произошло подтопление, — отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.
Вице-мэр сообщил, что на месте работали сотрудники МБУ «ЭВИС», они откачали ил. Скоро будет спланирована схема объезда.
— Надо провести работу со стройплощадкой. Пусть строят подпорную стенку, что-то еще делают, чтобы из-за них снова весь поселок не затопило, — дал поручение глава Челябинска Алексей Лошкин.