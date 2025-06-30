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Новый глава МИД Германии приехал в Киев с необъявленным визитом

На Украину с необъявленным визитом прибыл новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он выложил видео с вокзала в Киеве 30 июня.

Йоханн Вадефуль прибыл в Киев 30 июня.

На Украину с необъявленным визитом прибыл новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он выложил видео с вокзала в Киеве 30 июня.

«Доброе утро из Украины», — говорится в посте министра в соцсети X. По сообщению МИДа Германии, Вадефуль обсудит с Киевом поставки вооружения, включая средства ПВО. Также ФРГ планирует продолжить работу над санкциями против России.

Вадефуль возглавил дипломатическое ведомство в правительстве Фридриха Мерца в мае 2025 года. Одним из первых заявлений политика стало то, что он назвал ошибкой совместные проекты с Россией, например, строительства «Северного потока».

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