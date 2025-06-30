Полицейские Самарской области поймали водителя Daewoo Gentra без прав

Это произошло в нынешнем месяце. 58-летнего мужчину заметили правоохранители «Клявлинского» межмуниципального отдела МВД.
Daewoo Gentra остановили для проверки. Заметили, что водитель нервничает. Также обратили внимание на запах спиртного. Причем удостоверения при себе у автолюбителя не было.
Предложили медосвидетельствование. Проходить не стал. Отстранили от управления машиной и повезли в отдел. Транспорт — на спецстоянку. Далее узнали: мужчину уже судили за отказ от медпроцедуры. За это на полтора года лишили прав.
Сейчас нарушитель проходит по уголовному делу. Легковушку арестовали.
Недавно в Самаре пьяный водитель КАМАЗа влетел в «Гранту», в которой были дети.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.