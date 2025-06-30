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Полицейские Самарской области поймали водителя Daewoo Gentra без прав

Это произошло в нынешнем месяце. 58-летнего мужчину заметили правоохранители «Клявлинского» межмуниципального отдела МВД.

Это произошло в нынешнем месяце. 58-летнего мужчину заметили правоохранители «Клявлинского» межмуниципального отдела МВД.

Daewoo Gentra остановили для проверки. Заметили, что водитель нервничает. Также обратили внимание на запах спиртного. Причем удостоверения при себе у автолюбителя не было.

Предложили медосвидетельствование. Проходить не стал. Отстранили от управления машиной и повезли в отдел. Транспорт — на спецстоянку. Далее узнали: мужчину уже судили за отказ от медпроцедуры. За это на полтора года лишили прав.

Сейчас нарушитель проходит по уголовному делу. Легковушку арестовали.

Недавно в Самаре пьяный водитель КАМАЗа влетел в «Гранту», в которой были дети.

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