ДТП на СВХ вызвало пробку на 4,5 километра

В Москве на северо-восточной хорде в районе 21,3 км произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на протяжении 4,5 ккилометра. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Дептрансе столицы.
На месте аварии работают специалисты, уточняются обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших.
Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты для объезда, говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.
Ранее три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.
До этого несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.