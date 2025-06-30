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ДТП на СВХ вызвало пробку на 4,5 километра

В Москве на северо-восточной хорде в районе 21,3 км произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на протяжении 4,5 ккилометра. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Дептрансе столицы.

В Москве на северо-восточной хорде в районе 21,3 км произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на протяжении 4,5 ккилометра. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Дептрансе столицы.

На месте аварии работают специалисты, уточняются обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших.

Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты для объезда, говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

Ранее три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.

До этого несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.