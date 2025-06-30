В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

«В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы», — говорится в сообщении.
Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции.
По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД.
На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.