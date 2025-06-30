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В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

«В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы», — говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции.

По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД.

На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.