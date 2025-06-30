В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции.