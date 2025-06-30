В Иркутске пожилой водитель «Ниссана» погиб, врезавшись в маршрутку

Водитель легковушки умер на месте до прибытия врачей. 76-летнюю пассажирку, которая находилась в авто, доставили в больницу. А женщина, которая в момент аварии была в маршрутке, не пострадала. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства ДТП.