В Иркутске пожилой водитель «Ниссана» погиб, врезавшись в маршрутку

В Куйбышевском районе Иркутска произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Nissan Cefiro». Авария произошла около 10 утра на улице Шевцова. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по городу Иркутску.
— На данный момент установили, что 71-летний водитель иномарки, ехал со стороны микрорайона Топкинского в направлении улицы Рабочего Штаба, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в общественный транспорт «Fiat Ducato». Он следовал по маршруту № 27, — пояснили в пресс-службе полиции.
Водитель легковушки умер на месте до прибытия врачей. 76-летнюю пассажирку, которая находилась в авто, доставили в больницу. А женщина, которая в момент аварии была в маршрутке, не пострадала. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства ДТП.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Шелеховском районе несовершеннолетний мотоциклист погиб в аварии.