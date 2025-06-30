Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске пожилой водитель «Ниссана» погиб, врезавшись в маршрутку

71-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с общественным транспортом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйбышевском районе Иркутска произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Nissan Cefiro». Авария произошла около 10 утра на улице Шевцова. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по городу Иркутску.

— На данный момент установили, что 71-летний водитель иномарки, ехал со стороны микрорайона Топкинского в направлении улицы Рабочего Штаба, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в общественный транспорт «Fiat Ducato». Он следовал по маршруту № 27, — пояснили в пресс-службе полиции.

Водитель легковушки умер на месте до прибытия врачей. 76-летнюю пассажирку, которая находилась в авто, доставили в больницу. А женщина, которая в момент аварии была в маршрутке, не пострадала. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Шелеховском районе несовершеннолетний мотоциклист погиб в аварии.