В Волгограде пресекли деятельность экстремистского сообщества

«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого их действия квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 282.1 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК РФ», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 17-летний местный житель, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти, создал экстремистское сообщество. В популярном мессенджере он публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Подросток разработал план проведения в Волгограде незаконных публичных акций по дискредитации органов власти и возбуждения социальной и национальной розни. В созданное им экстремистское сообщество были вовлечены еще несколько радикально настроенных несовершеннолетних, встречи регулярно проходили в арендованном организатором гараже.
Следствием зафиксирован ряд преступлений, совершенных членами группы. Среди них — поджоги автомобилей, принадлежавших выходцам из различных национальных республик РФ и стран ближнего зарубежья. Преступления были спланированы и носили явно выраженный экстремистский характер. Кроме того, в ходе обыска в гараже, находившемся в пользовании организатора, было обнаружено и изъято взрывчатое вещество промышленного производства.
Организатор преступного сообщества по ходатайству следствия судом заключен под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по этому уголовному делу.
Уточняется, что деятельность экстремистского сообщества была пресечена в результате слаженной работы следователей регионального управления СК РФ, а также оперативных сотрудников областного главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела продолжается.