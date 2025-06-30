В Волгограде пресекли деятельность экстремистского сообщества

По данным следствия, 17-летний местный житель, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти, создал экстремистское сообщество. В популярном мессенджере он публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Подросток разработал план проведения в Волгограде незаконных публичных акций по дискредитации органов власти и возбуждения социальной и национальной розни. В созданное им экстремистское сообщество были вовлечены еще несколько радикально настроенных несовершеннолетних, встречи регулярно проходили в арендованном организатором гараже.