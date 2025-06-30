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Две машины влетели в остановку в Нижнем Новгороде, погибли двое

В Нижнем Новгороде на улице Бекетова вечером 29 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в полиции.

В Нижнем Новгороде на улице Бекетова вечером 29 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в полиции.

По предварительным данным, на дороге столкнулись два легковых автомобиля. После удара машины отбросило на остановку общественного транспорта «Улица Саврасова», где находились люди.

— В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

ГУ МЧС уточнило в своем Telegram-канале, что жертвами стали женщины-пешеходы, их личности устанавливаются. Прокуратура Нижегородской области взяла расследование на контроль.

Другой случай произошел в начале июня, когда водитель Rolls-Royce сбил мотоциклиста и дважды по нему проехался, пока выруливал через двойную сплошную в Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем в отдельный материал.

Пьяный водитель автомобиля Mercedes под Минском влетел в такси с гражданами России, в котором ехали 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет, все четверо погибли.