«Ни одного шанса»: боевик расстрелял из засады прибывших для тушения огня пожарных

«Работа еще не закончена», — сказал Пак. «Кто-то все еще должен быть рядом, чтобы тушить пожары — и это реальность каждого дня, с которой сталкиваются мужчины и женщины, рискующие своей жизнью ради людей в Америке. Иногда они несут огромные личные потери, но просто продолжают появляться, ходить на работу и делать свою работу так, как их учили».