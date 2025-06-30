«Ни одного шанса»: боевик расстрелял из засады прибывших для тушения огня пожарных

Жуткая история произошла в американском штате Айдахо: двое погибли после того, как боевик устроил засаду на пожарных, прибывших на место пожара. Полиция обнаружила тело подозреваемого, который, по их словам, устроил пожар намеренно, чтобы заманить в засаду спасателей.
По словам властей, мужчина, вооруженный винтовкой, намеренно устроил лесной пожар, а затем начал стрелять в сотрудников служб экстренного реагирования в горном населенном пункте на севере штата Айдахо, убив двух пожарных и ранив третьего во время шквального огня, продолжавшегося в течение нескольких часов, пишет The Guardian.
По словам шерифа округа Кутеней Боба Норриса, группа тактического реагирования использовала данные мобильного телефона для «наведения порядка» в лесистой местности, где они обнаружили тело подозреваемого с огнестрельным оружием неподалеку, поскольку пламя быстро приближалось.
«Мы действительно считаем, что пожар устроил подозреваемый, и мы действительно считаем, что это была засада, и она была преднамеренной», — рассказал Норрис на ночной пресс-конференции. «У этих пожарных не было ни единого шанса».
Представители шерифа сообщили, что около 13:30 экипажи отреагировали на пожар на горе Кэнфилд, к северу от Кер-д’Алена, и примерно через полчаса поступило сообщение о выстрелах.
Следователи заявили, что стрелявший действовал в одиночку.
«Мы считаем, что это был единственный стрелок, который в то время находился на горе», — отметил Норрис.
Шериф сказал, что стрелок использовал мощную спортивную винтовку, чтобы быстро открыть огонь по сотрудникам службы экстренного реагирования, при этом правоохранительные органы изначально не были уверены в количестве преступников.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм была проинформирована о стрельбе в Айдахо, сообщает ABC News.
Губернатор штата Брэд Литтл заявил, что «несколько героических пожарных» подверглись нападению во время ликвидации пожара. «Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных», — написал он в социальной сети. «Я прошу всех жителей Айдахо помолиться за них и их семьи, пока мы ждем новостей».
Трое пострадавших были доставлены в больницу Кутенай, сообщила представитель больницы Ким Андерсон. Двое из них были мертвы по прибытии, а третьему оказывалась медицинская помощь от полученных травм, — сказал Андерсон. По словам Норриса, раненый пожарный «боролся за свою жизнь» после операции и находился в стабильном состоянии.
Сцена была описана как настоящее столпотворение, когда загорелся кустарник, и пожарные бросились на место происшествия только для того, чтобы попасть под шквальный огонь. Спасатели срочно вызвали помощь по рациям: «Здесь все ранены, немедленно пришлите правоохранительные органы», — сказал один из диспетчеров.
Позже в воскресенье тела погибших пожарных прибыли в соседний город Спокан, штат Вашингтон, в сопровождении колонны пожарных машин и машин правоохранительных органов. Пожарные и другие люди отдавали честь проезжавшим мимо машинам, пишет The Guardian.
Власти начнут собирать воедино подробности о мертвом человеке, найденном на горе Кэнфилд, после того, как пожарные и полиция стали мишенью снайперского огня во время лесного пожара в воскресенье, сообщил CNN Джейсон Пак, специальный агент ФБР в отставке.
Пак сказал, что власти, скорее всего, выдадут ордера на обыск в местах, связанных с погибшим человеком, и «начнут работать в обратном направлении и составлять его профиль».
«Они попытаются установить всех людей, которых он, возможно, знал, с кем он, возможно, был связан или с кем он связан, и попытаются начать выяснять, почему», — сказал Пак.
Тем временем пожарные продолжают свою работу после того, как потеряли двух коллег при исполнении служебных обязанностей.
«Работа еще не закончена», — сказал Пак. «Кто-то все еще должен быть рядом, чтобы тушить пожары — и это реальность каждого дня, с которой сталкиваются мужчины и женщины, рискующие своей жизнью ради людей в Америке. Иногда они несут огромные личные потери, но просто продолжают появляться, ходить на работу и делать свою работу так, как их учили».
Офис шерифа предупредил жителей о необходимости быть начеку, поскольку пожар все еще продолжается.
Кер-д’Ален — город с населением 55 000 человек, расположенный недалеко от границы с Вашингтоном. Гора Кэнфилд — популярное место для пеших и велосипедных прогулок на окраине северного Айдахо-Сити, покрытое деревьями и густым кустарником и пересеченное множеством тропинок.