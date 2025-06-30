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Сотрудники СК в Волгограде пресекли деятельность экстремистского сообщества

В Волгограде сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность экстремистской группы, состоявшей из четырех подростков. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в региональном управлении СК.

В Волгограде сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность экстремистской группы, состоявшей из четырех подростков. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в региональном управлении СК.

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