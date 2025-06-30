Сотрудники СК в Волгограде пресекли деятельность экстремистского сообщества

В Волгограде сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность экстремистской группы, состоявшей из четырех подростков. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в региональном управлении СК.
Новость дополняется.
В Волгограде сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность экстремистской группы, состоявшей из четырех подростков. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в региональном управлении СК.
В Волгограде сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность экстремистской группы, состоявшей из четырех подростков. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в региональном управлении СК.
Новость дополняется.