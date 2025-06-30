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Землетрясение зафиксировано в 800 км от Алматы

Угрозы для населения Казахстана нет.

Сегодня утром, 30 июня 2025 года в 07:32 по времени Астаны, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировала землетрясение, передает BAQ.KZ.

Координаты эпицентра: 37,260° северной широты и 71,150° восточной долготы.

Очаг подземных толчков находился на территории Афганистана, примерно в 822 км к юго-западу от Алматы.

По расчетам специалистов, землетрясение не ощущалось на территории Казахстана — его интенсивность была ниже порога, способного вызвать колебания, заметные людям.

Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки. Угрозы для населения и инфраструктуры южных регионов Казахстана нет.