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В Румынии молния убила юношу с электроскрипкой, отмечавшего совершеннолетие

Молодой человек играл на инструменте во дворе своего дома.

Источник: Аргументы и факты

Молодой человек погиб от удара молнии в румынской деревне Аниноаса, когда играл на электроскрипке во дворе своего дома. Об этом сообщает румынская газета Adevărul.

Отмечается, что юноше было 18 лет и он являлся учеником 12-го класса теологической средней школы в городе Тыргу-Жиу.

Полиция округа Горж, в который входит Аниноаса, уточнила, что происшествие случилось вечером в минувшую пятницу, 27 июня, во время мероприятия по случаю совершеннолетия молодого человека. Прибывшие на место медики больше часа пытались его реанимировать, но безуспешно. По словам очевидцев, добавили правоохранители, молния ударила в дом, перед которым стоял юноша.

Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве, подчеркнули в полиции.

На днях сообщалось, что в Кемеровской области от удара молнии погиб 17-летний мальчик. Он не успел дойти до дома около 30 метров.