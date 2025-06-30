В Румынии молния убила юношу с электроскрипкой, отмечавшего совершеннолетие

Полиция округа Горж, в который входит Аниноаса, уточнила, что происшествие случилось вечером в минувшую пятницу, 27 июня, во время мероприятия по случаю совершеннолетия молодого человека. Прибывшие на место медики больше часа пытались его реанимировать, но безуспешно. По словам очевидцев, добавили правоохранители, молния ударила в дом, перед которым стоял юноша.