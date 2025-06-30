Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию «Знамени Победы»

«Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии Знамени Победы, осквернение путем нанесения националистических символов и лозунгов на памятной стене о награждении Волгоградского судостроительного завода Орденом Трудового Красного знамени председателем Верховного Совета СССР, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в сети интернет и расклейки листовок в пределах Волгограда», — говорится в сообщении ведомства.