Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию «Знамени Победы»

В понедельник региональное управление СК РФ сообщало, что в Волгограде задержали четверых несовершеннолетних — организатора и участников экстремистской группы, которая призывала к насилию против отдельных религиозных и национальных групп, поджигала их машины, планировала акции против органов власти. В гараже во время обыска найдена взрывчатка промышленного производства.
По данным ФСБ, подростки входили в молодежное праворадикальное объединение «Autonom White Power».
«Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии Знамени Победы, осквернение путем нанесения националистических символов и лозунгов на памятной стене о награждении Волгоградского судостроительного завода Орденом Трудового Красного знамени председателем Верховного Совета СССР, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в сети интернет и расклейки листовок в пределах Волгограда», — говорится в сообщении ведомства.